Consulado de El Salvador en Silver Spring realiza jornada extraordinaria para emisión de pasaportes y DUI

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en U.S.A

El Consulado de El Salvador en Silver Spring, Maryland, desarrolló una jornada extraordinaria de servicios consulares con el objetivo de facilitar la emisión de pasaportes y del Documento Único de Identidad (DUI) a los connacionales residentes en esa región de Estados Unidos.

Durante la actividad, el cónsul Josué Guevara, destacó que este tipo de jornadas buscan acercar los servicios consulares a la comunidad salvadoreña que, por razones laborales o compromisos escolares de sus hijos, no puede acudir a realizar trámites en horarios regulares entre semana.

“Cada vez que realizamos una jornada extraordinaria, el objetivo es que los connacionales puedan acercarse y se les facilite la obtención de su DUI y pasaporte. Estas jornadas se desarrollan en horarios especiales para atender a quienes no pueden hacerlo de lunes a viernes”, expresó el funcionario.

La jornada se realizo de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y se estimó la atención de aproximada de 100 connacionales interesados en tramitar sus documentos. El cónsul Guevara señaló que la zona de Silver Spring abarca un amplio territorio y, debido a su cercanía con otras ciudades, cualquier salvadoreño puede acercarse para realizar sus gestiones consulares.

Además de los servicios ofrecidos durante esta jornada, el consulado mantiene disponibles de lunes a viernes otros trámites, entre ellos el registro del estado familiar, otorgamiento de poderes, autorizaciones para emisión de pasaporte, permisos de salida de menores de El Salvador y otros servicios consulares.

En cuanto a los requisitos para la emisión del pasaporte, las autoridades informaron que, para quienes lo tramiten por primera vez y sean mayores de edad, es indispensable presentar DUI vigente. Para renovaciones, se deberá presentar el DUI vigente y el pasaporte vencido.

En el caso de menores de edad, si uno de los padres no se presenta al trámite, será necesario contar con una autorización emitida por un notario salvadoreño o por un consulado de El Salvador.

Para mayor información sobre los servicios consulares, los connacionales pueden comunicarse de manera gratuita al Consulado Virtual, al número +1 888-301-1130

