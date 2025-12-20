Asfura mantiene la ventaja sobre Nasralla en un ajustado conteo de votos en Honduras

El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, continúa liderando el conteo de votos de las elecciones presidenciales de Honduras, en un proceso marcado por la incertidumbre y la atención nacional e internacional. Con el 99,87 % de las actas escrutadas, Asfura registra el 40,28 % de los votos, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,58 %, mientras que Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se ubica en tercer lugar con 19,13 %.

El proceso electoral permanece bajo observación debido al desarrollo de un escrutinio especial que abarca 2.792 actas con inconsistencias, cuyo recuento inició el jueves, tras casi una semana de retraso. Este avance ha sido clave para mantener la expectativa sobre el resultado final de los comicios.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el escrutinio especial cuenta con la supervisión de organismos nacionales e internacionales y que el plazo para oficializar los resultados definitivos vence el 30 de diciembre.

En medio del proceso, la presidenta Xiomara Castro aseguró que respetará los resultados oficiales y se comprometió a garantizar una transición pacífica, luego de declaraciones previas que generaron dudas sobre la estabilidad política en el país centroamericano.

Paralelamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas a varios funcionarios electorales hondureños, entre ellos Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Washington fundamentó la medida en acusaciones de obstaculizar el recuento de votos y de socavar la democracia, señalando que la decisión busca respaldar la integridad del proceso electoral y la transparencia institucional en Honduras.

Mientras continúa el escrutinio final, el país permanece a la espera de los resultados oficiales que definirán el rumbo político de la nación.