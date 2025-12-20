H3N2: la “supergripe” más contagiosa de la temporada, pero no más grave

La gripe H3N2 se ha convertido en el virus predominante de la temporada invernal en Europa, impulsada por una nueva variante denominada “K”, responsable de un récord de contagios en varios países. Aunque su alta capacidad de transmisión ha generado preocupación, especialistas coinciden en que no se trata de una cepa más grave que las conocidas anteriormente.

La propagación anticipada del virus ha puesto presión adicional sobre los sistemas sanitarios, especialmente por su coincidencia con el aumento de casos del virus respiratorio sincitial (VRS) y la temporada de fiestas navideñas, período en el que el personal hospitalario suele reducirse.

Sin embargo, expertos en salud aclaran que el elevado número de contagios no se traduce necesariamente en cuadros más severos. En entrevista con el medio Infobae, el doctor José María Molero, médico de familia y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), señaló que “hasta ahora los casos de hospitalizados no demuestran que sea una cepa más agresiva”.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteran la importancia de las medidas preventivas habituales, como el lavado frecuente de manos, el uso responsable de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y la vacunación, especialmente en personas vulnerables.

Aunque la variante “K” del H3N2 se caracteriza por su rápida transmisión, los especialistas subrayan que la población debe mantenerse informada sin caer en alarmismos, ya que la evidencia disponible indica que su comportamiento clínico no es más grave que el de otras gripes estacionales.