De la cancha a los negocios: Adán Escobar impulsa el “Cognitive Fitness” para líderes y empresarios

En un mundo donde la información viaja a una velocidad abrumadora y la presión por tomar decisiones acertadas es cada vez mayor, el psicólogo salvadoreño Adán Escobar apuesta por trasladar la mentalidad de los atletas de élite al entorno empresarial y profesional.

Especializado en psicología de alto rendimiento, entrenamiento neurocentrado y desarrollo de liderazgo, Escobar ha construido una metodología enfocada en el “Cognitive Fitness” o Aptitud Cognitiva, una propuesta que busca fortalecer las habilidades mentales necesarias para enfrentar escenarios de alta exigencia, incertidumbre y cambio constante.

“La pandemia nos cambió todo, más la tecnología. Ahora los empresarios necesitan esa mentalidad de pasador de basket, o de un atleta de alto rendimiento, para poder procesar tanta información que está llegando a nosotros por todos los medios y tomar las mejores decisiones posibles”, expresó Escobar durante una entrevista con El Metropolitano Digital.

El especialista explicó que, aunque inicialmente su trabajo estuvo más ligado al deporte, con el paso del tiempo empresarios, líderes y profesionales comenzaron a buscar sus servicios para desarrollar capacidades mentales similares a las de los atletas de élite.

“Mis clientes son empresarios que quieren la mentalidad de un atleta de alto rendimiento. Poco a poco, de manera orgánica, más personas han ido buscándome”, señaló.

Escobar es fundador de AE Psychology, una plataforma enfocada en el desarrollo humano, liderazgo y psicología aplicada al rendimiento. Desde su creación en 2017, tras graduarse de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el proyecto ha evolucionado desde el trabajo con deportistas hasta la formación de líderes y profesionales de distintos sectores.

“En aquel momento no había mucho conocimiento de la psicología en el deporte. Empecé con algunos deportistas y poco a poco participamos con otras personas”, recordó.

Los cuatro pilares del Cognitive Fitness

De acuerdo con Escobar, su metodología trabaja cuatro elementos fundamentales: autoconocimiento, motivación, atención y propósito.

“El primero es el autoconocimiento, el segundo es la motivación, más enlazada en algo sostenible como la disciplina; el tercero es la atención, porque todo mundo se pelea por nuestra atención; y el cuarto es el propósito”, explicó.

Añadió que muchas personas actualmente sienten que las cosas han perdido significado, por lo que una parte importante de su trabajo consiste en ayudarles a encontrar motivaciones reales y sostenibles.

“Trato de encontrar en las personas esa motivación y eso lo enlazo con el agradecimiento, porque eso nos ayuda a no vivir en automático”, afirmó.

Según el psicólogo, aunque cada proceso es personalizado, en aproximadamente tres meses las personas comienzan a desarrollar habilidades mentales entrenables mediante ejercicios enfocados en disciplina, enfoque, propósito y manejo emocional.

“Estos tres meses son cruciales porque se trabaja en la psicoeducación, que transforma la apreciación de las personas sobre las cosas que pasan en nuestras vidas. Hay un gran cambio de vivir en automático a entender lo que está pasando a nuestro alrededor”, destacó.

Cognitive Fitness Bootcamp

Como parte de esta visión, Escobar impulsa actualmente el programa Cognitive Fitness Bootcamp, una iniciativa que estará dividida en cuatro módulos y que arrancará los próximos 23, 24, 30 y 31 de mayo.

El bootcamp abordará temas relacionados con autoconfianza, motivación, disciplina, enfoque mental y herramientas cognitivas para enfrentar entornos de presión y alto rendimiento.

La iniciativa busca reunir a empresarios, atletas, líderes y profesionales interesados en potenciar su desempeño mental en una época marcada por la sobrecarga informativa, el estrés y la necesidad de adaptación constante.

A futuro, Escobar también proyecta expandir su trabajo mediante una plataforma digital más amplia que le permita compartir sus conocimientos y metodologías con personas de distintos países.