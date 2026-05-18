Primera División anuncia precios para la final del Clausura 2026

La Primera División de El Salvador dio a conocer los precios oficiales para la gran final del torneo Clausura 2026, donde los aficionados deberán pagar entre $25 y $75 para presenciar el encuentro decisivo del campeonato.

De acuerdo con la información brindada, las entradas tendrán un costo de $25 en localidad general, $50 para tribuna alta y $75 en tribuna baja, la final será en el mítico estadio de Jorge El Mágico González.

Los nuevos precios representan un incremento en comparación con la final del torneo anterior, cuando los boletos tuvieron un valor de $20 en general, $45 en tribuna alta y $65 en tribuna baja.

El anuncio ha generado diversas reacciones entre los aficionados en redes sociales, especialmente por el aumento aplicado a todas las localidades para el compromiso más importante del certamen nacional.