La Selecta Femenina vuelve al “Mágico”: ya están a la venta los boletos para enfrentar a Costa Rica

La Selección femenina de fútbol de El Salvador enfrentará a Costa Rica el próximo 5 de junio de 2026 en el Estadio Jorge “Mágico” González, y las autoridades ya dieron a conocer los precios y puntos de venta para los aficionados que deseen asistir al encuentro.

El compromiso está programado para las 8:00 de la noche y los boletos tendrán un costo de $2.00 para localidad general, $3.00 en tribuna alta y $6.00 en tribuna baja, a los que se suman cargos por boletería.

La venta de entradas se realizará exclusivamente de forma anticipada, ya que no habrá comercialización de boletos en las instalaciones del estadio el día del partido.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas a través de smartticket.pro⁠, así como en diferentes puntos autorizados, entre ellos el kiosco Smart Ticket en Galerías Escalón, tiendas OmniMusic y sucursales AM-PM seleccionadas.

El encuentro forma parte de la preparación de la selección salvadoreña femenina de cara a futuros compromisos internacionales.