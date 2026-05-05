Foco de hantavirus en Cabo Verde obliga a retener a 150 personas en crucero

AFP

Los pasajeros y los tripulantes de un crucero que partió de Argentina permanecían aislados este lunes en el barco frente a las costas de Cabo Verde, después de que les prohibieran atracar tras la muerte de tres personas por un presunto brote de hantavirus.

Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores infectados, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.

El barco, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, se encuentra en las costas de Praia, la capital de este archipiélago de África occidental, constató un fotógrafo de la AFP.

Hay 149 personas de 23 nacionalidades a bordo del MV Hondius, que se enfrenta a «una situación médica grave», informó el operador turístico Oceanwide Expeditions.

Jake Rosmarin, un pasajero que estaba contando su viaje por redes sociales, reclamó este lunes en Instagram, visiblemente alterado, que lo dejen volver a casa.

«Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener respuestas claras y volver a nuestras casas», dijo.

El operador del crucero explicó que «a bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica».

La naviera examina la posibilidad de llevar a los pasajeros a las islas de Las Palmas y Tenerife, en Canarias, después de que Cabo Verde negara autorización para evacuarlos en su país.

«No se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia» con el fin de «proteger a la población caboverdiana», declaró el domingo por la noche la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora Radio de Cabo Verde.

En un comunicado, la dirección nacional de salud de Cabo Verde anunció que pidió al Reino Unido y a Países Bajos que envíen ambulancias aéreas «lo antes posible» para poder «evacuar pacientes».