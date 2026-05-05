El Salvador será sede de gala internacional de ballet junto a Kosovo

El Ministerio de Cultura de El Salvador anunció la realización de la Gala Internacional de Ballet El Salvador–Kosovo 2026, un evento que reunirá en un mismo escenario al Ballet Nacional de El Salvador y al Ballet Nacional de Kosovo.

Como parte de su gira internacional, la compañía europea presentará la obra Carmina Burana, una producción escénica de gran formato con música de Carl Orff y puesta en escena del coreógrafo invitado Toni Candeloro.

Por su parte, el elenco salvadoreño interpretará El rastro invisible, una propuesta artística creada por Pepe Hevia, con música de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Las presentaciones se desarrollarán en el Teatro Nacional de San Salvador en tres fechas: el 8 de mayo a las 7:00 p.m., el 9 de mayo a las 5:00 p.m. y el 10 de mayo a las 4:00 p.m.

Los boletos estarán disponibles en la taquilla del teatro con precios accesibles: $1.75 para salvadoreños, $5.00 para residentes y $10.00 para extranjeros.

Esta gala representa un importante intercambio cultural que fortalece los lazos entre ambas naciones y posiciona a El Salvador como escenario de espectáculos artísticos de nivel internacional.