Rescatan cría de venado en San Vicente

Una cría de venado, de apenas unos días de nacida, fue rescatada en el desvío hacia San Vicente luego de encontrarse en riesgo de ser atropellada sobre la vía.

De acuerdo con el informe, personas particulares lograron poner a salvo al animal y alertaron a las autoridades, lo que permitió su traslado por parte de Protección Civil de El Salvador hacia una clínica veterinaria para su atención especializada.

Durante la evaluación inicial, los especialistas confirmaron que la hembra no presentaba lesiones visibles, por lo que se le brindó hidratación como parte del protocolo médico.

Actualmente, el ejemplar permanece bajo observación y cuidados especializados, mientras el equipo veterinario da seguimiento a su evolución con el objetivo de garantizar su bienestar y eventual reincorporación a su hábitat natural.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a reportar cualquier caso de fauna silvestre en riesgo a través de los canales oficiales, para asegurar una atención oportuna y adecuada.