Familias aprovecharon el asueto del 1 de mayo para disfrutar en Costa del Sol

Mientras distintos grupos participaron en las marchas por el Día Internacional de los Trabajadores en San Salvador, miles de salvadoreños optaron por disfrutar del asueto en espacios turísticos como el renovado Parque Recreativo Costa del Sol, ubicado en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro.

Desde tempranas horas, familias, grupos de amigos y turistas nacionales acudieron al recinto para refrescarse y aprovechar las modernas áreas recreativas habilitadas recientemente en el complejo turístico.

El parque ofrece piscinas, zonas de descanso y espacios de convivencia familiar, convirtiéndose en uno de los destinos más visitados durante este feriado.

Autoridades de turismo destacaron la alta afluencia de visitantes durante la jornada y reiteraron el llamado a disfrutar responsablemente de las actividades recreativas en el país.