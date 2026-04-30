Familia salvadoreña pide ayuda urgente para André, un niño que lucha contra la Atrofia Muscular Espinal

La familia de André ha iniciado una campaña de ayuda solidaria para recaudar fondos que permitan adquirir un tratamiento especializado contra la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad genética que debilita progresivamente los músculos y compromete funciones vitales como respirar, moverse y alimentarse.

Según explicaron sus familiares, André enfrenta diariamente los efectos de esta condición, considerada una enfermedad degenerativa que, aunque actualmente no tiene cura, puede ser tratada para ralentizar su avance mediante medicamentos especializados.

Uno de esos tratamientos es el Risdiplam, un medicamento que ayuda a disminuir la progresión de la enfermedad y que representa una esperanza para mejorar la calidad de vida del menor. Sin embargo, la familia señaló que el tratamiento es de alto costo y no se encuentra disponible en El Salvador, por lo que necesitan obtenerlo en el extranjero.

“Cada día sin tratamiento es una lucha contra el tiempo”, expresó la familia a través de un mensaje compartido con este medio, donde también hicieron un llamado a la solidaridad de la población.

Los familiares aseguran que están realizando todos los esfuerzos posibles para conseguir el medicamento, pero debido al elevado costo han decidido acudir al apoyo ciudadano para continuar la batalla por la salud de André.

“Tu ayuda puede darle a André la oportunidad de un futuro, de seguir sonriendo y de seguir luchando”, agregaron.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta bancaria:

Banco Agrícola

A nombre de: Guillermo Rivera

Número de cuenta: 3113518998

La familia también solicita apoyo compartiendo la información y manteniendo a André en sus oraciones.