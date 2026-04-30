Hacienda amplía horarios por último día para declarar la renta

El Ministerio de Hacienda de El Salvador informó que este jueves 30 de abril vence el plazo para presentar la declaración de renta correspondiente al período fiscal vigente.

Ante la alta demanda esperada durante las últimas horas del proceso, la institución anunció horarios extendidos de atención para apoyar a los contribuyentes con consultas y trámites relacionados con esta obligación tributaria.

De acuerdo con el aviso oficial, los Centros de Atención Exprés y Colecturías Centrales ubicadas en San Salvador, Santa Ana y San Miguel atenderán desde las 7:30 de la mañana hasta la medianoche.

Asimismo, Hacienda recordó que la declaración también puede realizarse en línea a través del portal oficial mh.gob.sv antes de finalizar el día. Las autoridades recomendaron a las personas que efectuarán pagos electrónicos verificar previamente los horarios de procesamiento de sus bancos, para evitar inconvenientes y asegurar que el trámite quede registrado dentro del período establecido.

El Ministerio reiteró el llamado a no dejar el proceso para último momento y cumplir con la presentación de la declaración dentro del plazo correspondiente.