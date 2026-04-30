Renuevan esculturas sobre carretera hacia Panchimalco para revitalizar espacios públicos

La Municipalidad de San Salvador Sur informó que continúan los trabajos de restauración y pintura en las esculturas ubicadas sobre la carretera principal hacia Panchimalco.

De acuerdo con las autoridades municipales, las labores son desarrolladas por el elenco artístico de la comuna, que realiza trabajos de pintura detallada y renovación visual en cada una de las figuras instaladas a lo largo de la vía.

El objetivo del proyecto es recuperar espacios públicos que presentaban desgaste debido al paso del tiempo, además de fortalecer la identidad cultural y mejorar la imagen urbana para quienes circulan diariamente por la zona.

Las autoridades destacaron que estas acciones también buscan ofrecer una mejor experiencia visual tanto para conductores como para visitantes que utilizan esta importante carretera.

La renovación forma parte de los esfuerzos municipales orientados al embellecimiento de espacios públicos y conservación de elementos artísticos representativos del sector.