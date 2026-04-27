Chalatenango celebro el Festival del Café, una jornada dedicada a resaltar la tradición cafetalera, el talento de los productores locales y la riqueza cultural de la zona.

Familias y visitantes disfrutaron de música, gastronomía y actividades especiales en un ambiente de seguridad. El distrito de Chalatenango se lleno de aroma, tradición y alegría con el Festival del Café, una celebración que reunió a familias, productores y visitantes para disfrutar uno de los productos más representativos del país.

El Festival del Café, en el distrito de Chalatenango, impulsa el turismo, fortalece la economía local y resalta la riqueza cafetalera del país, el aroma y sabor del café salvadoreño se hicieron presentes en cada taza durante el Festival del Café en el distrito de Chalatenango.