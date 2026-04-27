El Salvador concluye con éxito el ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026

El Salvador finalizó el ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, desarrollado del 16 al 27 de abril en distintos puntos del país, con la participación de fuerzas militares y de seguridad de la región.

Durante el acto de clausura, autoridades y delegaciones internacionales destacaron los resultados del entrenamiento conjunto, enfocado en fortalecer la cooperación y mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.

Uno de los momentos más solemnes de la jornada fue la entonación del Himno Nacional de El Salvador, seguida de un minuto de silencio en honor a los soldados que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, reflejando el respeto y reconocimiento hacia quienes han servido a sus países.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, agradeció la participación de las delegaciones internacionales y aseguró que el ejercicio concluyó con resultados positivos. Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas permiten consolidar alianzas estratégicas y fortalecer la preparación de las fuerzas participantes.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación, el funcionario reiteró que CENTAM Guardian 2026 cumplió sus objetivos, al mejorar la interoperabilidad entre las naciones y reforzar la coordinación ante distintos escenarios que puedan afectar la seguridad regional.

En el ejercicio participaron delegaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, República Dominicana y Estados Unidos, quienes desarrollaron diversas maniobras y entrenamientos en conjunto.

CENTAM Guardian 2026 forma parte de los esfuerzos regionales para garantizar la estabilidad y seguridad, mediante el trabajo articulado entre países y el fortalecimiento de capacidades operativas.



