Bocadeli se suma a la fiebre del fútbol con campaña regional en Centroamérica

En el marco de la temporada futbolera global, Bocadeli anunció el lanzamiento de su nueva campaña regional “Cada Gol Sabe Mejor con Bocadeli”, una iniciativa con la que la compañía busca fortalecer su vínculo con consumidores en Centroamérica a través de experiencias asociadas al deporte más popular de la región.

La promoción, vigente del 4 de mayo al 17 de junio de 2026, se desarrolla en un contexto donde el fútbol trasciende lo deportivo y se convierte en un punto de encuentro social que moviliza hábitos de consumo, especialmente en momentos compartidos entre amigos y familias.

#Empresarial Bocadeli se mete de lleno en la fiebre del fútbol, la marca apuesta por conectar con los aficionados a través de su campaña “Cada Gol Sabe Mejor con Bocadeli”, sumándose a los momentos que se viven dentro y fuera de la cancha.@BocadeliOficial pic.twitter.com/tfasruXt7j — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 27, 2026

Bajo esta premisa, la compañía apuesta por integrarse de forma natural a estas dinámicas culturales que marcan la conversación en la región.

«Esta campaña responde a una visión clara de cercanía con el consumidor, entendiendo los momentos que realmente movilizan a las personas en Centroamérica”, explicó María Renee Cardoza, Gerente Regional de Mercadeo.

La mecánica de participación ha sido diseñada para ser simple y accesible. Los consumidores deben adquirir productos Bocadeli participantes, escanear el código QR incluido en los empaques promocionales y completar sus datos en la plataforma digital habilitada para la campaña. Cada compra representa una nueva oportunidad de participar, incentivando así la interacción continua con la marca.

Como parte de la experiencia, los participantes podrán optar a una serie de premios alineados con la pasión futbolera, entre ellos viajes a la mayor celebración del fútbol, consolas PlayStation 5, consolas Nintendo Switch y balones oficiales. Estos incentivos buscan conectar directamente con los intereses de los consumidores y acompañar los momentos de disfrute durante la temporada.

Con su nueva campaña “Cada Gol Sabe Mejor con @BocadeliOficial, busca integrarse a la dinámica social que genera el fútbol en la región. 🤩⚽️



La promoción estará vigente del 4 de mayo al 17 de junio de 2026, reforzando el vínculo con los consumidores en Centroamérica. pic.twitter.com/JbH8Xn8EGD — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 27, 2026

“El fútbol es una de las principales pasiones en Centroamérica. Estar presentes en esos momentos permite generar una conexión más auténtica con las personas”, agregó Cardoza.

Por su parte, Francisco Anaya, Gerente de Mercadeo de Snacks Salados, señaló que la campaña también apunta a fortalecer la lealtad hacia la marca y adaptarse a las dinámicas de consumo actuales, integrando innovación con experiencias relevantes para el consumidor.

Con esta iniciativa, Bocadeli refuerza su estrategia regional de comunicación, basada en conectar con las audiencias desde la cultura, el entretenimiento y la cercanía, consolidando su presencia en los momentos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en Centroamérica.