FESFUT sanciona a miembros de Platense tras agresión a árbitro en Copa Presidente

El Comité Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol emitió sanciones contra miembros del equipo Platense, tras las agresiones verbales y físicas sufridas por el árbitro Raúl Fermín Morales durante el encuentro ante Fuerte San Francisco.

El hecho ocurrió el pasado 21 de abril de 2026, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Presidente, según detalla el comunicado oficial emitido este 27 de abril. De acuerdo con el informe arbitral, las autoridades disciplinarias resolvieron imponer ocho partidos de suspensión y una multa de mil dólares al preparador de porteros de Platense, Will Alejandro Cardona Hernández.

La sanción responde a expresiones irrespetuosas hacia el árbitro durante el medio tiempo, así como a la reincidencia de estas conductas al finalizar el encuentro. Asimismo, el técnico del equipo, Agustín Alberto Castillo, fue sancionado con seis meses de suspensión y una multa de mil dólares, tras dirigirse de manera inapropiada al árbitro y posteriormente agredirlo en el rostro al finalizar el partido.

El Comité Disciplinario fundamentó su resolución en los artículos 55 y 70 del Código Disciplinario de la FESFUT, así como en el artículo 58 de las Bases de Competencia de la Copa Presidente, el cual establece que las sanciones pueden trasladarse a otras competiciones oficiales. En ese sentido, las suspensiones serán efectivas tanto en el torneo de Copa como en el campeonato de la Primera División Profesional.

Las autoridades notificaron a los sancionados este 27 de abril, señalando que las medidas son irrevocables. Además, se informó que ambos cuentan con un plazo de 30 días para hacer efectivas las multas impuestas.

