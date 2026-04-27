Liberan especies silvestres tras proceso de rehabilitación en El Salvador

Diferentes especies de fauna silvestre fueron liberadas en su hábitat natural luego de completar un proceso de recuperación bajo atención técnica especializada, como parte de los esfuerzos de conservación en el país.

De acuerdo con las autoridades, los animales recibieron cuidados integrales durante su rehabilitación, lo que permitió evaluar su estado físico y comportamiento antes de su liberación. Tras este proceso, se confirmó que contaban con las habilidades necesarias para desplazarse, alimentarse y desenvolverse de forma autónoma en su entorno natural.

Las liberaciones forman parte de un trabajo continuo orientado a la protección de la biodiversidad y a la reincorporación de especies a los ecosistemas, contribuyendo así al equilibrio ambiental.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población a reportar cualquier caso de fauna silvestre en riesgo, con el fin de que pueda recibir atención oportuna por parte de especialistas. Para estos casos, se ha habilitado el número de WhatsApp 7850-1474, donde se pueden realizar los reportes correspondientes.

Las autoridades enfatizan la importancia de la participación ciudadana en la protección de la vida silvestre, recordando que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida.