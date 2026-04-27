Tres lesionados tras accidente entre rastra y microbús en San Juan Opico

Cruz Verde reporto un accidente de tránsito entre una rastra y un microbús del transporte colectivo dejó como resultado tres personas lesionadas, en un hecho registrado sobre la carretera que conduce de Quezaltepeque hacia Claudia Lars.

De acuerdo con la información, ambos vehículos colisionaron por causas que aún no han sido detalladas por las autoridades. Socorristas de Cruz Verde, seccional Zapotitán, acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados.

En total, tres personas resultaron lesionadas: una fue atendida en el lugar, mientras que las otras dos fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. El hecho generó complicaciones en el tráfico de la zona mientras se desarrollaban las labores de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a mantener precaución al circular y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de incidentes.