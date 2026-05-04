Autoridades supervisan los avances en la construcción de puentes en San Miguel

Autoridades impulsan una mejor infraestructura vial en El Salvador, para lograr niveles de conectividad que permitan avanzar en distintos rubros, como el desarrollo del turismo, tránsito de mercaderías, paso de personas que llevará progreso a las comunidades en todo el territorio.

Las autoridades verificaron este lunes los avances en los trabajos en tres puentes: El Rebalse, San Antonio Silva y La Gallina, ubicados sobre la carretera Panamericana, en el distrito de San Miguel, San Miguel Centro.

Las obras de acceso, que tendrán una vida útil aproximada de 100 años, son desarrolladas con una inversión de $6.8 millones. Estas importantes estructuras de paso facilitarán el comercio, la logística en la zona y dinamizarán la economía del país.

“El puente El Rebalse tendrá 41 metros de longitud, San Antonio Silva 41.3 metros y el puente La Gallina, tendrá cerca de 25 metros de longitud. Mientras se están haciendo las obras vamos a habilitar el paso vehicular en vías alternas”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

El director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, manifestó que se trata de proyectos estratégicos que mejorarán las condiciones de circulación y de seguridad en la zona. «Aquí, en El Rebalse, vamos a pasar a dos carriles de 3.65 metros, un hombro de 1.80 en cada lado, y un espacio para peatones de 1.20 y estructuras de seguridad», afirmó.

El funcionario expresó que, durante los trabajos de construcción, no se va a detener el tráfico y se utilizarán los desvíos debidamente pavimentados y señalizados para no interrumpir el flujo vehicular en la carretera.

Destacaron que ejecutan otras importantes obras de conectividad en el oriente del país, como la calle que conecta San Agustín con la carretera del Litoral, que lleva un avance del 98 % y de Yayantique hacia Anchico en La Unión, que lleva un adelanto del 99 %.