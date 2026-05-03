Promueven adopción responsable de mascotas en el Centro Histórico de San Salvador

Este sábado se desarrolló una jornada de adopción responsable de mascotas en la calle Arce del San Salvador, como parte de las actividades de convivencia y sano esparcimiento impulsadas en el renovado Centro Histórico de la capital.

La actividad tuvo como objetivo fomentar la adopción responsable de perros y gatos, así como promover el bienestar animal y la convivencia familiar en un ambiente de paz y tranquilidad.

De acuerdo con las autoridades, la revitalización del Centro Histórico y las condiciones de seguridad en el país han permitido que turistas nacionales y extranjeros visiten con mayor frecuencia la capital salvadoreña y participen en actividades recreativas.

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Durante la jornada, las personas interesadas en adoptar una mascota debieron completar un formulario con datos personales como parte de los requisitos establecidos para garantizar el bienestar de los animales de compañía y asegurar una adopción responsable.

Las autoridades señalaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la cultura de protección animal y la responsabilidad de las familias salvadoreñas hacia las mascotas.

Además de participar en la actividad, decenas de familias aprovecharon para recorrer distintos puntos emblemáticos del Centro Histórico, entre ellos la Plaza Gerardo Barrios, desde donde pueden apreciarse edificios históricos y culturales como el Palacio Nacional de El Salvador, la Biblioteca Nacional de El Salvador, la Catedral Metropolitana de San Salvador y el Teatro Nacional de San Salvador.