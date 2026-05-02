BINAES celebrará el Día de Star Wars con exposiciones, cosplay y actividades para toda la familia

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) anunció una agenda especial para celebrar el Día de Star Wars este próximo 4 de mayo, una fecha que reúne cada año a millones de fanáticos de la icónica saga cinematográfica alrededor del mundo.

De acuerdo con la información compartida por la Presidencia, las actividades iniciarán desde este fin de semana y estarán dirigidas a públicos de todas las edades. La programación incluirá exposiciones temáticas, concursos de cosplay, talleres creativos, exhibiciones de coleccionistas y diversas dinámicas inspiradas en el universo creado por George Lucas.

El evento busca convertirse en un espacio de convivencia para los seguidores de la franquicia, quienes podrán disfrutar de personajes, objetos coleccionables y experiencias relacionadas con una de las sagas más populares de la historia del cine.

¿Por qué Star Wars tiene un día especial?

El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo debido a un juego de palabras en inglés con la famosa frase de la película: “May the Force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”). La expresión se transformó popularmente en “May the Fourth be with you”, haciendo referencia a la fecha “May 4th” (4 de mayo).

Con el paso de los años, la celebración fue adoptada por fanáticos de todo el mundo y actualmente es reconocida por empresas, instituciones culturales y plataformas de entretenimiento que organizan actividades especiales para rendir homenaje a la franquicia.

La saga de Star Wars debutó en 1977 y desde entonces se ha convertido en un fenómeno cultural global, expandiéndose a películas, series, videojuegos, libros y productos coleccionables que han marcado a varias generaciones.

La BINAES se suma así a las actividades internacionales dedicadas a esta emblemática historia de ciencia ficción, invitando a las familias salvadoreñas y a los seguidores de la saga a participar en una jornada llena de entretenimiento y cultura pop.