Spirit Airlines colapsa y cancela todos sus vuelos

La histórica aerolínea estadounidense Spirit Airlines cerró oficialmente sus operaciones este sábado 2 de mayo de 2026, dejando miles de pasajeros varados y marcando uno de los colapsos más grandes de la industria aérea en las últimas décadas.

La empresa anunció la cancelación inmediata de todos sus vuelos y el inicio de un proceso de liquidación tras no lograr superar una profunda crisis financiera. La medida afecta a aproximadamente 17 mil empleados y a miles de viajeros que tenían itinerarios programados dentro y fuera de Estados Unidos.

Aeropuertos en ciudades como Miami, Fort Lauderdale y Orlando reportaron escenas de confusión y largas filas de pasajeros buscando alternativas de viaje tras la suspensión total de operaciones.

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Entre las principales causas del cierre se encuentran el fracaso de un acuerdo de rescate financiero de 500 millones de dólares, una segunda declaración de bancarrota y el incremento acelerado en los precios del combustible para aviones, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

Spirit Airlines, conocida por sus característicos aviones amarillos y tarifas económicas, operó durante 34 años y llegó a convertirse en una de las aerolíneas de bajo costo más importantes de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los pasajeros afectados solicitar reembolsos a través de sus entidades bancarias o compañías de tarjetas de crédito, mientras otras aerolíneas comenzaron a habilitar tarifas de emergencia para quienes quedaron sin vuelo.