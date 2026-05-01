Trump asegura que Estados Unidos “tomará el control de Cuba casi de inmediato”

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica internacional este viernes tras declarar que su país “tomará Cuba casi de inmediato”, en medio de una nueva escalada de sanciones y tensiones diplomáticas contra el gobierno de la isla.

Las declaraciones fueron realizadas durante un evento en Florida, donde Trump aseguró que Washington podría actuar rápidamente contra el régimen cubano e incluso mencionó la posibilidad de movilizar un portaaviones estadounidense cerca de la isla.

“Cuba es la siguiente”, expresó el mandatario, según reportes de medios internacionales, en referencia a su política exterior más agresiva hacia gobiernos aliados de Irán y Venezuela.

«Lo que haremos al regresar de Irán es que mandaremos uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el U.S.S. Abraham Lincoln, y se detendrá a unos 100 metros de la costa, y ellos dirán: Muchas gracias, nos rendimos», dijo.

JUST IN: 🇨🇺 PRESIDENT TRUMP announces that the United States will be taking control of Cuba almost immediately. pic.twitter.com/wtGLOIx66e — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 2, 2026

Las palabras de Trump se producen el mismo día en que firmó una nueva orden ejecutiva que amplía significativamente las sanciones económicas contra el gobierno cubano, afectando sectores estratégicos como energía, minería, defensa y servicios financieros.

La Casa Blanca argumentó que las medidas responden a supuestas amenazas a la seguridad nacional estadounidense y a señalamientos de corrupción y violaciones a derechos humanos dentro del aparato estatal cubano.

Por su parte, el gobierno de Cuba rechazó enérgicamente las nuevas sanciones y calificó las declaraciones de Trump como una política de “coerción” y “castigo colectivo” contra el pueblo cubano.

Analistas internacionales consideran que la retórica del mandatario estadounidense marca uno de los momentos más tensos en la relación bilateral en décadas, especialmente en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla caribeña.

Las declaraciones también han generado reacciones en redes sociales y preocupación en sectores diplomáticos internacionales, debido al tono confrontativo utilizado por Trump al referirse a un posible control estadounidense sobre Cuba.