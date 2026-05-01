Panini lanza en El Salvador el álbum oficial del Mundial FIFA 2026 con más de 1,000 stickers

Por
Liset Orellana
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Conferencia de prensa de la presentación del álbum oficial de Panini | El Metropolitano Digital

La reconocida marca Panini presentó oficialmente en El Salvador el álbum oficial de la FIFA World Cup 2026, una edición histórica que llegará bajo el concepto “Más Grande que Nunca” y que promete convertirse en la colección más ambiciosa realizada hasta ahora.

La edición especial conmemorará un Mundial sin precedentes, ya que por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y el torneo será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Según la información brindada por la compañía, el nuevo álbum contará con más de 100 páginas y cerca de 1,000 stickers, ampliando considerablemente el formato tradicional de coleccionismo que ha acompañado históricamente las Copas del Mundo.

Los sobres incluirán siete estampas y tendrán un valor de $1.25, mientras que el álbum tapa suave costará $4.00 y la versión de tapa dura tendrá un precio de $15.00.

Como parte del lanzamiento, Panini también anunció promociones especiales y premios para los coleccionistas, gracias al apoyo de patrocinadores oficiales de FIFA como Coca-Cola, Rexona y McDonald’s.

Entre los incentivos destacan balones Adidas, televisores, soundbars y productos oficiales FIFA mediante dinámicas de raspables, además de una rifa final de 10 televisores de 85 pulgadas.

El lanzamiento oficial será este 2 de mayo durante el denominado “Panini Weekend”, y los productos estarán disponibles hasta el próximo 19 de julio en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y almacenes del país.

La colección está dirigida a fanáticos del fútbol, coleccionistas y familias que buscan vivir la emoción de la Copa del Mundo rumbo al 2026.

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