Celebra a lo grande el “Día del Hot Dog” acompañado de un delicioso pan Bimbo

En el contexto del “Día del Hot Dog”, una fecha que destaca uno de los platillos más populares y versátiles a nivel mundial, el pan se posiciona como un elemento esencial para la experiencia gastronómica, al aportar textura y sabor en la preparación de esta deliciosa receta.

Más allá de las salchichas y los aderezos, la selección del pan es un elemento muy importante que añade más sabor a la receta. Por ello, Bimbo pone a disposición un portafolio de panes elaborados específicamente para la preparación de hot dogs, que se adapta a distintas preferencias y estilos de consumo. Este portafolio incluye opciones clásicas pan para hot dog sin ajonjolí y con ajonjolí, así como una alternativa de pan artesano de mesa, pensadas para acompañar diferentes formas de preparación.

“El pan es un componente fundamental dentro de la preparación de un delicioso hot dog, ya que no solo acompaña los ingredientes, sino que define la experiencia de sabor que prefiere cada salvadoreño. Desde Bimbo trabajamos constantemente para ofrecer opciones que respondan a distintos hábitos de consumo, manteniendo estándares de calidad y consistencia en cada producto”, señaló Karen de Egan, Gerente de Mercadeo de Bimbo El Salvador y Honduras.

Dentro de estas alternativas se encuentran el pan para hot dog sin ajonjolí, con una miga suave y esponjosa, disponible en presentaciones de 240 gramos con seis piezas y de 325 gramos con ocho piezas en tamaño chico; el pan para hot dog con ajonjolí, disponible en una presentación de 450 gramos con seis piezas en tamaño grande; y el pan artesano de mesa, elaborado sin conservantes ni colorantes artificiales, disponible en una presentación de 390 gramos con seis piezas, como una opción distinta para este tipo de platillo.

Las distintas presentaciones pueden encontrarse en supermercados a nivel nacional, mientras que el pan para hot dog sin ajonjolí también está disponible en tiendas de conveniencia y tiendas favoritas por los salvadoreños.

El Día del Hot Dog se convierte en una oportunidad para celebrar y preparar una deliciosa receta acompañada de las diversas y deliciosas opciones de pan que ofrece Bimbo.