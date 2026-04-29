Capturan a hombre acusado de cultivar marihuana en Ilopango

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Cristóbal Humberto Medrano, de 45 años, acusado del delito de siembra y cultivo de marihuana.

La detención fue realizada en la comunidad Nueva Trinidad, ubicada en Ilopango, como parte de las acciones de seguridad desarrolladas en la zona.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una porción grande de marihuana y tres plantas verdes de marihuana que se encontraban sembradas en macetas dentro del inmueble intervenido. Según el reporte policial, el detenido será remitido a las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial por los delitos que se le atribuyen.

Las autoridades reiteraron que continúan desarrollando operativos para combatir el tráfico y cultivo de sustancias ilícitas en diferentes puntos del país.