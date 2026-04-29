Capturan en Soyapango a cinco presuntos pandilleros tras denuncia ciudadana



El ministro de Seguridad Publica, Gustavo Villatoro destaco que tras un operativo desarrollado por unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), dejó como resultado la captura de cinco personas señaladas de mantener presuntos vínculos con estructuras criminales en el distrito de Soyapango.

De acuerdo con las autoridades, la intervención se realizó luego de una denuncia ciudadana y la difusión de un video en redes sociales que evidenciaba la supuesta relación de los involucrados con grupos criminales.

Los detenidos fueron identificados como Josué Adán Parada Vásquez, Marelin Valeria Lobato Martínez, Mauricio Manuel González Pérez, alias “Wicho”, Giovanni Alexander Parada Vásquez, alias “El Ratón”, y William Alonso Martínez Calderón.

Según el informe policial, los capturados enfrentarán cargos por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas conocidas como pandillas, conforme al artículo 344-A del Código Penal, vigente tras la reforma constitucional relacionada con estructuras criminales.

Las autoridades detallaron que durante el procedimiento uno de los detenidos portaba imágenes en su teléfono celular que presuntamente evidencian vínculos con la estructura Barrio 18 Sureños. Además, a uno de los implicados se le encontró droga.

La Policía señaló que las investigaciones continúan y reiteró que las denuncias ciudadanas son clave para ubicar y capturar a personas vinculadas a actividades ilícitas. Asimismo, las autoridades aseguraron que continuarán desarrollando operativos en distintos puntos del país para combatir estructuras criminales y garantizar la seguridad de la población.