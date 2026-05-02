México será sede del Campeonato Sub-20 de 2026.

La Concacaf anunció que México será el país anfitrión de la edición 2026 del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, que se celebrará del 24 de julio al 9 de agosto.

“El Campeonato Sub-20 de la Concacaf representa un paso crucial en el desarrollo de la próxima generación de talentos en toda la región, y estamos encantados de organizar el torneo en un país tan apasionado por el fútbol como México. Con la clasificación para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en juego, esperamos un torneo muy competitivo”, declaró el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani .

“Agradecemos a la Federación Mexicana de Fútbol y a su comisionado, Mikel Arriola, por su compromiso y esperamos ofrecer una experiencia de torneo de primer nivel tanto para los equipos participantes como para los aficionados”, añadió Montagliani.

Los 12 equipos que participarán en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2026 incluyen a los seis equipos mejor clasificados en el Ranking Sub-20 de la Concacaf a octubre de 2025: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, que fueron preclasificados directamente para el Campeonato.

A ellos se unirán Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, todos los cuales aseguraron su lugar a través de las eliminatorias sub-20 de la Concacaf 2026 , que se disputaron del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026.

El torneo, que forma parte del renovado calendario de competiciones de selecciones juveniles de la Concacaf , también servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028. Los cuatro equipos que lleguen a las semifinales del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026 se clasificarán para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA del próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el ganador del torneo también se clasificará para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028. Si Estados Unidos, que ya se clasificó como sede de los Juegos Olímpicos, gana la competición regional, la plaza olímpica se otorgará al subcampeón.

El sorteo oficial del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026 se llevará a cabo el jueves 7 de mayo de 2026 en la sede de la Concacaf en Miami, Florida, a las 11:00 a. m. (hora del este). Los aficionados podrán seguir el evento, que se transmitirá por televisión, a través del canal de YouTube de la Concacaf.

El calendario completo de partidos y las sedes se confirmarán una vez finalizado el sorteo oficial.