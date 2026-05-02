Capturan en Puerto El Triunfo a presunto gatillero de la pandilla Mao Mao

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Kelvin Vladimir Castro Ponce, alias “Gufy” o “El Chango Mayor”, señalado como presunto gatillero de la pandilla Mao Mao, durante un operativo desarrollado en el distrito de Puerto El Triunfo, en Usulután Oeste.

De acuerdo con el reporte policial, el procedimiento fue ejecutado en el parque central del distrito, luego de que las autoridades recibieran información ciudadana que alertaba sobre la presencia del sospechoso en la zona.

Tras ser intervenido, agentes realizaron verificaciones junto a unidades de Inteligencia Policial, confirmando que Castro Ponce figura como un objetivo de interés dentro de la estructura criminal y que posee antecedentes delictivos.

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Según la PNC, el detenido registra historial por los delitos de homicidio agravado y robo agravado, hechos por los cuales ya era perfilado por las autoridades de seguridad.

Las autoridades indicaron que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La captura forma parte de las acciones de seguridad y operativos desarrollados por las fuerzas policiales en distintos puntos del país para ubicar a presuntos integrantes de estructuras criminales.