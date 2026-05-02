Shakira sacude Copacabana con un show histórico frente al mar

La cuenta regresiva terminó. Shakira se presenta este sábado 2 de mayo en la icónica Playa de Copacabana con un concierto gratuito que promete convertirse en uno de los espectáculos más multitudinarios del año.

La artista colombiana llegará al escenario principal a las 9:45 de la noche, hora local de Brasil, en un evento que ya mantiene paralizada a Río de Janeiro y que espera reunir a más de dos millones de personas frente al mar.

El concierto forma parte del megaevento “Todo Mundo no Rio”, organizado en una de las playas más famosas del planeta, justo frente al emblemático Copacabana Palace. La entrada será completamente gratuita, lo que ha provocado una masiva movilización de fanáticos llegados desde distintos países de América Latina y Europa.

La noche también contará con la participación de Vintage Culture y Maz como invitados especiales. Además, en redes sociales crecen los rumores sobre una posible aparición sorpresa de Caetano Veloso, lo que ha elevado aún más la expectativa del espectáculo.

Quienes no logren llegar a la playa podrán seguir el concierto en vivo a través de los canales oficiales TV Globo y Multishow, además de la plataforma de streaming Globoplay.

Con una producción gigantesca, miles de agentes de seguridad desplegados y una ciudad completamente volcada al evento, Shakira buscará hacer historia en Copacabana y romper récords de asistencia que anteriormente marcaron artistas como Madonna y Lady Gaga.