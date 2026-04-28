Taylor Swift registró su voz y su apariencia para evitar el uso libre de su imagen en apps de inteligencia artificial

La Nación

El avance y el uso desmedido de distintos programas de inteligencia artificial (IA), es una preocupación muy concreta en Hollywood.

Fotos y videos que utilizan las imágenes de artistas vivos y muertos, se multiplican en las redes sin ningún tipo de permiso o consentimiento, a medida que las comunidades artísticas del mundo elaboran maneras de ponerle un parate a una tendencia que no reconoce ningún tipo de derecho intelectual sobre personas u obras. Ante ese panorama, Taylor Swift tomó una decisión clave haciéndose eco de una estrategia legal preventiva que empieza a ser cada vez más común.

El pasado viernes 24 de abril, el equipo legal de Taylor Swift presentó tres solicitudes de registro de marca ante la oficina de patentes de Estados Unidos. Dos de esas solicitudes contemplan expresiones utilizadas con su voz. Una de ella es “Hey, it´s Taylor Swift”, y la otra dice: “Hey, it´s Taylor”.

Según trascendió, la tercera solicitud de marca consiste en un registro visual en el que se detalla que se trata de una fotografía de Taylor, sosteniendo una guitarra rosa que lleva una correa negra, en donde ella viste un body multicolor y botas plateadas. En esa misma imagen, la compositora se encuentra de pie, en un escenario rosa, frente a un micrófono multicolor con luces púrpuras que se aprecian en el fondo.

Según detalló el equipo legal de Swift, este registro se relaciona al uso de imágenes y voces que se usan para educar determinados patrones utilizados por IA, para replicar de manera libre estilos y sonidos que deben estar bajo el paraguas de los derechos de autor. De otro modo, cualquiera puede usar en un software de IA apariencias, voces, canciones o cualquier tipo de obra de un artista, sin pagar derechos de ningún tipo.