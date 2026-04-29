Lanzan promociones para concierto de Junior H en El Salvador

Los fanáticos de Junior H podrán aprovechar una nueva promoción para adquirir entradas con descuento para el concierto que el artista ofrecerá el próximo 16 de mayo en el Parque de Pelota, en San Salvador.

La dinámica incluye descuentos del 15 % en distintas localidades, disponibles del 29 de abril al 3 de mayo, como parte de la estrategia impulsada por Cosmo Producciones.

Entre las promociones anunciadas se encuentra la localidad Butaca, cuyo precio regular es de $55.00 y con descuento queda en $46.75. Asimismo, la Mesa Sad Boys pasa de $200.00 a $170.00, mientras que la entrada Preferencial baja de $75.00 a $63.75.

También se mantienen disponibles otras localidades como Silla Platinum, que con el descuento tendrá un valor de $140.25 en lugar de $165.00, y Silla VIP, que pasa de $125.00 a $106.25.

Los organizadores hicieron un llamado a los seguidores del intérprete mexicano a aprovechar las promociones y asegurar su espacio para disfrutar del espectáculo en vivo.

Junior H es uno de los artistas más destacados del género de corridos tumbados y se presentará en el país como parte de su gira internacional.