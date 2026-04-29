Asamblea aprueba la prórroga número 50 del régimen de excepción

A más de cuatro años de su implementación, el régimen de excepción continúa siendo una de las principales apuestas en materia de seguridad, por ello la Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una nueva prórroga de esta herramienta, alcanzando así su extensión número 50 desde su entrada en vigencia en marzo de 2022.

Con esta decisión, los diputados mantendrán activas, del 1 al 30 de mayo de 2026, las medidas extraordinarias que permiten a las autoridades combatir a las estructuras criminales, principalmente pandillas, que durante años afectaron la seguridad en el país.

De acuerdo con datos oficiales, bajo esta estrategia El Salvador ha registrado una reducción significativa en los índices de violencia, alcanzando una tasa de 1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, durante la administración del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,202 días sin muertes violentas intencionales.

De la misma manera, en lo que va de 2026, las autoridades reportan 100 días sin asesinatos, mientras que desde la implementación de la herramienta, se registran 1,088. En este mismo período, las fuerzas de seguridad han capturado a más de 91 mil presuntos pandilleros y colaboradores.