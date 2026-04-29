Atlético de Madrid 1-1 Arsenal: un empate intenso en el Metropolitano y todo se define en Londres

La Nación

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la Champions League, en un partido cambiante que dejó la serie abierta de cara a la revancha en Inglaterra. El equipo de Diego Simeone reaccionó en el segundo tiempo tras comenzar en desventaja, gracias a un gol de penal de Julián Álvarez, y tuvo pasajes de claro dominio, aunque no logró traducirlos en una ventaja.

El primer tiempo fue tenso y con pocas situaciones, en un desarrollo más friccionado que jugado. Atlético insinuó algo más con el delantero campeón del mundo como titular, junto con el otro argentino, Giuliano Simeone. Pero le faltó precisión en los metros finales. Arsenal, más paciente, encontró su momento en el cierre de la etapa inicial, cuando Viktor Gyökeres ganó en el área y forzó un penal reclamado por todo Atlético, pero que él mismo transformó en gol con un remate potente y cruzado.

El segundo tiempo mostró otra cara del conjunto español. Con mayor intensidad y presión, Atlético comenzó a inclinar la cancha y encontró el empate a través de Julián, que convirtió de penal con un remate fuerte e inatajable. A partir de ahí, el equipo del Cholo tuvo sus mejores minutos, con llegadas claras de Antoine Griezmann y Ademola Lookman.

En ese tramo, el local estuvo cerca de dar vuelta el resultado, incluso con un remate de Griezmann que dio en el ángulo. Arsenal, golpeado, buscó reaccionar con cambios desde el banco y logró equilibrar el desarrollo en el tramo final, en un partido que volvió a hacerse abierto.

Sobre el cierre, el encuentro sumó polémica con un penal inicialmente sancionado para Atlético que luego fue anulado tras la revisión en el VAR. En los minutos finales, el conjunto inglés empujó y el equipo de Simeone terminó resistiendo, aunque también tuvo una última oportunidad en los pies de Nahuel Molina, quien ingresó desde el banco, con un potente remate que se fue apenas desviado.