Itzel Colocho ya es elegible para convocatorias de Selecciones de El Salvador

La Federación Salvadoreña de Fútbol destacó que continúa fortaleciendo sus procesos con la incorporación de talento joven proveniente de ligas del exterior: el defensor Itzel Colocho, futbolista formado en España, ya es elegible para futuras convocatorias tras obtener su pasaporte salvadoreño.

Colocho, nacido en Barcelona y de padres salvadoreños, ha desarrollado su carrera en el fútbol formativo español, destacando por su crecimiento y liderazgo dentro de sus equipos. Actualmente forma parte del Juvenil A del RCD Espanyol, donde ejerce como capitán. Y también ha tenido participación en dinámicas del equipo B, con el que incluso ya registró una convocatoria.

Itzel nació el 14 de marzo de 2007, por lo que tiene 19 años y es elegible tanto para la Selección Sub.20, que en estos momentos está a media eliminatoria mundialista, como para la Mayor.

El nuevo elemento cuscatleco inició su formación en clubes como el Girona FC y el Palamós CF, antes de continuar su desarrollo en la Damm CF, una institución reconocida por su trabajo en divisiones juveniles. Su evolución lo ha llevado a consolidarse en una de las canteras más competitivas del fútbol español.

Cabe destacar que Itzel Colocho ya tuvo un acercamiento previo con la selección nacional, al ser parte de un microciclo de trabajo de la selección sub-20 masculina en julio de 2024, donde dejó buenas sensaciones dentro del grupo.

Con esta incorporación, la FESFUT reafirma su compromiso de integrar talento con identidad salvadoreña, potenciando el crecimiento del fútbol nacional a través de oportunidades para jugadores formados dentro y fuera del país.