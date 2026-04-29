Nayib Bukele propone reforma constitucional para dar representación directa a la diáspora en la Asamblea Legislativa

El Gobierno de El Salvador anunció una propuesta de reforma constitucional que busca otorgar representación directa a la diáspora salvadoreña en la Asamblea Legislativa.

A través de un comunicado oficial emitido este 29 de abril de 2026, se informó que el presidente Nayib Bukele solicitó a los diputados acompañar la iniciativa, la cual permitiría que los salvadoreños residentes en el exterior cuenten, por primera vez, con diputados elegidos específicamente para representar sus intereses.

Según el documento, actualmente más de tres millones de salvadoreños viven fuera del país y todos aquellos que poseen Documento Único de Identidad pueden ejercer el derecho al voto sin importar su lugar de residencia. Asimismo, se detalló que más de 950 mil ciudadanos tienen domicilio registrado fuera de El Salvador.

La propuesta plantea que la diáspora tenga una representación propia dentro del órgano legislativo, en lugar de que sus votos continúen siendo asignados al departamento de San Salvador, como ocurre actualmente. El Gobierno señaló que esta reforma busca ampliar y profundizar la participación política de los salvadoreños en el exterior, integrándolos de manera más directa en las decisiones nacionales.

Además, se explicó que la representación sería establecida en proporción al peso de la diáspora dentro del padrón electoral, manteniendo el equilibrio en la distribución legislativa.

En el comunicado también se destacó que esta medida representa una nueva etapa en la relación entre el Estado salvadoreño y la comunidad migrante, reconociendo el aporte de millones de salvadoreños que continúan vinculados al país desde distintas partes del mundo.

La propuesta deberá ser discutida y evaluada por la Asamblea Legislativa en el marco del proceso correspondiente para reformas constitucionales.