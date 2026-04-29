Contenedor se desprende de rastra y bloquea el paso en redondel Integración

El tránsito vehicular se vio afectado este día sobre el redondel Integración, en el sentido de sur a norte, en Apopa, luego de que una rastra presentara fallas mecánicas y el contenedor que transportaba se desprendiera del cabezal.

El incidente provocó el bloqueo total de la carretera, generando complicaciones para los conductores que circulaban por la zona durante varias horas. De acuerdo con la información preliminar, únicamente se reportaron daños materiales y no se registraron personas lesionadas.

Elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador se desplazaron al lugar para coordinar el tráfico y desviar la circulación hacia rutas alternas mientras se realizaban las labores para retirar el contenedor y habilitar nuevamente el paso.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas manejar con precaución y mantenerse atentos a las indicaciones brindadas en la zona para evitar mayores congestionamientos.