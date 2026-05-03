¡Shakira, Shakira! Dos millones de personas llegaron a su concierto gratuito en Copacabana

La alcaldía de Río de Janeiro, a través de sus canales oficiales, corroboró que la asistencia al concierto gratuito que realizó la cantante colombiana, Shakira, en la playa de Copacabana, alcanzó los 2 millones de personas, consolidándose como uno de los espectáculos más masivos en la historia de la playa.

El concierto fue parte de su gira mundial y se ofreció de forma gratuita para los asistentes, generando un despliegue de seguridad masivo para gestionar la multitud.

A las 7:45 de la noche, hora de Colombia, la playa de Copacabana recibirá a más de dos millones de personas en el megaconcierto gratuito de Shakira, quien además autorizó la transmisión en vivo del evento por un canal de televisión brasileño. Estará acompañada de artistas… pic.twitter.com/HLYZB1bnLs — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 2, 2026

Aunque las autoridades locales reportaron 2 millones, analistas de medios internacionales como la BBC han sugerido en eventos masivos previos en la misma ubicación que estas cifras oficiales pueden estar infladas debido a la capacidad física real de la arena.

No obstante, la BBC reportó que Shakira superó su propio récord reciente en el Zócalo de la CDMX, donde reunió a unas 400,000 personas en marzo de 2026.

La colombiana, reconocida mundialmente por su canción «Hips Don’t Lie» lleva más de un año con su gira «Las Mujeres Ya No Lloran» donde ha recorrido varios países de Latinoamérica, incluyendo una residencia en CentroAmérica.