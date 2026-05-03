Trump afirma que estudia una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra

AP. El presidente, Donald Trump, declaró este sábado que estaba examinando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra.

«Ya les contaré más tarde», afirmó antes de subir al Air Force One, y añadió que «ahora mismo me van a facilitar el texto exacto».

Dos medios de comunicación iraníes semioficiales, Tasnim y Fars, considerados cercanos a la Guardia Revolucionaria iraní, afirmaron que Irán ha enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos. Pakistán ha acogido anteriores negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

«La estoy revisando [en el avión]. Les haré saber sobre ello más tarde… Me hablaron del concepto del acuerdo. Ahora me van a dar el texto exacto.», agregó el mandatario.

Las tensiones entre Washington y Teherán atraviesan uno de sus momentos más críticos en años, marcadas por una escalada de confrontaciones indirectas en todo el Medio Oriente. Tras el colapso definitivo de los intentos por reactivar el pacto nuclear, la relación se ha deteriorado debido al apoyo iraní a grupos militantes en la región y el avance acelerado de su programa de enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos ha respondido reforzando su presencia militar en la zona y endureciendo las sanciones económicas, en un intento por contener la influencia de la República Islámica.

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