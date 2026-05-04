Dos destructores de EE.UU. entraron al golfo para romper el bloqueo en Ormuz e Irán les lanzó misiles

La Nación

El Ejército estadounidense dijo que dos destructores de misiles guiados entraron en el Golfo Pérsico para romper el bloqueo iraní y que dos barcos estadounidenses habían transitado por el estrecho de Ormuz, después de que Irán dijera que había impedido la entrada de un buque de guerra norteamericano.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) declaró que sus fuerzas estaban apoyando el “Proyecto Libertad” del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es “guiar hacia la salida” de los buques mercantes varados en el Golfo Pérsico a raíz de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, y que estaban aplicando un bloqueo a los puertos iraníes.

La televisión iraní apuntó que “los destructores sionistas estadounidenses hicieron caso omiso de la advertencia inicial”, por lo que “la Marina realizó un disparo de advertencia lanzando misiles de crucero, cohetes y drones de combate alrededor de los buques enemigos agresores”.

La intervención

pareció aumentar el riesgo de una confrontación directa entre Washington y Teherán en una vía marítima que normalmente transporta una quinta parte del petróleo y el gas transportados por mar del mundo, pero que ha estado bloqueada durante dos meses como resultado de la guerra.

Versiones cruzadas

El Centcom declaró que dos buques mercantes con bandera estadounidense habían cruzado el estrecho mientras los destructores estadounidenses operaban en el Golfo, y añadió: “Las fuerzas estadounidenses están colaborando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito para el transporte marítimo comercial”.

El lunes por la mañana, Irán afirmó haber obligado a un buque de guerra estadounidense a dar la vuelta en el estrecho de Ormuz, aunque el Centcom negó rápidamente un informe de prensa iraní que indicaba que el barco había sido alcanzado por misiles.

La Armada iraní dijo que lanzó dos misiles que impactaron contra una fragata de la Armada de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz y la obligaron a retroceder tras ser alcanzada por el impacto. La información se desprende de la agencia de noticias oficialista Fars, según indicó el medio The Jerusalem Post.

El informe iraní señaló además que los misiles habían sido lanzados después de que Estados Unidos “violara los protocolos de seguridad para el tránsito y la navegación cerca de Jask con la intención de pasar por el estrecho de Ormuz”.