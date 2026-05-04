Capturan a dos sujetos por robar equipo médico y venderlo en Marketplace

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), informó sobre la captura de dos hombres acusados de sustraer equipo médico del Hospital Regional del Seguro Social en Sonsonate y posteriormente ofrecerlo en la plataforma Marketplace.

El procedimiento se llevó a cabo en el interior de Metrocentro Santa Ana, donde fue detenido Noé García, de 65 años, y Brandhon Alexander García, de 22.

Según las autoridades, la captura fue posible tras un operativo coordinado junto a la Fiscalía, luego de detectar que los implicados ofrecían los equipos en línea, lo que permitió pactar una supuesta negociación para proceder con la detención.

Durante el procedimiento se les incautó tres bombas de perfusión, una bomba de infusión, dos teléfonos celulares y un vehículo Hyundai gris con placas P-726-168.

Las autoridades indicaron que ambos serán remitidos por el delito de receptación en perjuicio del orden socioeconómico, mientras continúan las investigaciones del caso.