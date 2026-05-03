Bukele entrega 70 nuevas escuelas como parte del programa Dos Escuelas por Día

El Presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró este domingo 70 centros escolares públicos más, como parte del tercer paquete de entregas del programa Dos Escuelas por Día, con lo que completa 210 instituciones educativas intervenidas en cinco meses, desde noviembre de 2025, cuando inició el programa gubernamental.

El mandatario estuvo presente en el Centro Escolar Colonia Alvarado, en Acajutla, Sonsonate Oeste, desde donde participó en una inauguración simultánea de manera virtual con los centros educativos intervenidos en diferentes puntos del país. «Hoy estamos aquí para hacer lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo: cumplir promesas», expresó el jefe de Estado.

Las acciones impulsadas por el Gobierno del Presidente Bukele no se limitan a la mejora de infraestructura, sino que incluyen la entrega de herramientas tecnológicas a los estudiantes, como tablets y laptops con acceso a internet, así como la implementación del Nuevo Currículo Nacional para la Primera Infancia, desarrollado bajo el liderazgo de la Primera Dama Gabriela de Bukele.

“Este es el Gobierno que más ha invertido en Educación. ¿Cuándo nuestros niños habían tenido una laptop o una tablet como tienen ahora? ¿Cuándo habían tenido conexión a internet en las escuelas? ¿Cuándo habían tenido paquetes escolares bonitos, como los que se entregaron esta vez?”, sostuvo el mandatario, y agregó que, además, los estudiantes cuentan con un programa de inteligencia artificial, atención a la Primera Infancia y el acceso a los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI).

El programa Dos Escuelas por Día contempla una inversión significativa que supera los $184 millones en las primeras 210 escuelas entregadas, mientras que un total de 694 centros educativos se encuentran en distintas fases de intervención a escala nacional, evidenciando el alcance territorial de esta iniciativa.

Además, la transformación educativa está acompañada por un entorno de seguridad que ha permitido el incremento en la matrícula escolar, incluso en zonas que anteriormente enfrentaban condiciones adversas. Este nuevo contexto ha facilitado el retorno de familias a sus comunidades y el acceso pleno a la educación.