Arsenal le ganó 1 a 0 a Atlético de Madrid y es el primer finalista de la Champions League

La Nación

Arsenal es finalista de la Champions League. En un partido muy disputado derrotó como local a Atlético de Madrid por 1 a 0 y estará en la definición que se jugará en Budapest. Será una revancha para los Gunners, que llegaron a la final en 2006, pero ahora tendrán la segunda oportunidad en un presente muy bueno.

Tristeza para Diego Simeone, a quien se le sigue haciendo esquiva la competencia continental. También para los seis jugadores argentinos que visten la camiseta del Colchonero.

Los locales, fieles a su estilo, fueron los que tomaron el protagonismo desde el inicio. Posesiones largas, circulación y movimiento de sus jugadores. Sin embargo, el equipo de Madrid se plantó muy bien en el aspecto defensivo. Arsenal contó con situaciones claras, pero el visitante tuvo las suyas, aunque ninguno logró concretar.

El equipo de Mikel Arteta tuvo la paciencia suficiente durante esa primera parte y en el último minuto tuvo su premio. Un desvío de cabeza de Ruggeri dejó cómodo a Viktor Gyokeres, que dominó la pelota y buscó un centro. La recibió Leandro Trossard, que levantó la cabeza y le pegó al arco. Jan Oblak dio un rebote y, con dos marcas encima, Bukayo Saka anotó el 1 a 0, el que iba a ser el único gol del partido.