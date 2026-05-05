Capturan a dos personas con droga en carretera al Puerto de La Libertad

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), informó sobre la captura de dos personas acusadas de tráfico ilícito de drogas, durante un procedimiento realizado sobre la carretera hacia Puerto de La Libertad, en el distrito de Santa Tecla.

Los detenidos fueron identificados como Kevin Alonso Cruz Mancía, de 27 años, y Alison Dayana Hernández Valdez, de 21, quienes se conducían en un vehículo al momento de la intervención policial.

De acuerdo con el informe, en el interior del automóvil se encontraron porciones de marihuana y cocaína, además de una balanza electrónica y una pipa hechiza.

Las autoridades indicaron que ambos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.