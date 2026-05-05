Junior H confirma su llegada a El Salvador en mayo del 2026

Un show de primer nivel vivirán los fanáticos del reconocido cantante de corridos tumbados, Junior H, quien publicó en su cuenta oficial de Instagram: «Contando los días para conocerlos en su hermoso país». Con este mensaje, sus seguidores explotaron las redes sociales, expresando su emoción ante la noticia.

La cita es para este próximo 16 de mayo en el Parque de Pelota, San Salvador, como parte de su gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”. Las entradas están disponibles en Fun Capital, por lo que se invita al público a asegurar su lugar y no perderse la oportunidad de disfrutar de sus más grandes éxitos en vivo. Ya quedan pocos boletos.

“Es un honor saber que tenemos muchos fans ahí en El Salvador y poder compartir escenario con ustedes. Nuestra misión es que se lleven un rato agradable y que escuchen nuestra música mexicana, nuestro estilo”, agregó.

El artista ha manifestado su entusiasmo por visitar el país, tras cerrar una de sus giras más exitosas en 2025 en Estados Unidos y México.