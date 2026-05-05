Retiran obstáculos y sancionan infractores en la colonia Escalón

Como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador ejecutaron un operativo de retiro de obstáculos en distintos puntos de la colonia Escalón, en el Distrito Capital.

Las acciones se desarrollaron entre la 75 y 79 avenida Norte, así como en la 81 avenida Norte, en respuesta a denuncias ciudadanas sobre la obstrucción de espacios públicos.

Durante el procedimiento, las autoridades retiraron objetos colocados de forma indebida en la vía pública y sancionaron a los responsables conforme al artículo 50 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, que prohíbe obstaculizar el paso peatonal y vehicular.

De acuerdo con la comuna, estas intervenciones buscan mejorar la convivencia en el municipio, así como garantizar la libre circulación de peatones y automovilistas.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normativas vigentes y evitar prácticas que afecten el orden y la seguridad en la ciudad.