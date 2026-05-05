Retiran estructura ilegal y notifican vehículos abandonados en San Salvador Centro

Como parte del Plan Integral de Ordenamiento de San Salvador Centro, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador ejecutaron el desmontaje de un barandal metálico instalado de forma ilegal sobre una acera en la colonia Luz.

El procedimiento se realizó en coordinación con personal de la Zona 5 y Desarrollo Urbano, en cumplimiento de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

Según las autoridades, la intervención se fundamentó en el artículo 50, que sanciona estructuras que obstaculicen el paso peatonal, así como en el artículo 79, que prohíbe la instalación de bardas metálicas en zonas verdes.

Durante la jornada también se desarrollaron acciones complementarias, como la notificación a propietarios de vehículos en estado de abandono en el sector.

Las autoridades municipales reiteraron que estos operativos buscan recuperar espacios públicos, garantizar la libre circulación y fortalecer el orden en la ciudad.