María Mezcal reabre en Millennium Plaza con expansión de concepto e inversión de $125 mil

El reconocido concepto gastronómico y de entretenimiento María Mezcal anunció oficialmente la reapertura de su restaurante en una nueva ubicación dentro de Millennium Plaza, en San Salvador, como parte de una estrategia de expansión que busca fortalecer su presencia en la vida nocturna y oferta turística del país.

La nueva sede, ubicada en el primer nivel de Plaza Central, local 123, cuenta con capacidad para 200 personas y representa una evolución del concepto original, que en menos de dos años logró posicionarse como uno de los espacios más populares para disfrutar de gastronomía, coctelería y espectáculos en vivo.

De acuerdo con Grupo María Mezcal El Salvador, esta expansión implicó una inversión de $125,000 destinados al desarrollo de infraestructura, diseño del espacio, producción de entretenimiento y fortalecimiento operativo.

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Además, el proyecto ha generado 40 empleos directos y 20 indirectos, contribuyendo al dinamismo económico del sector gastronómico y de servicios en el país.

La reapertura también incorpora nuevas experiencias para los clientes, entre ellas un renovado menú gastronómico, una propuesta de coctelería de autor y una cartelera de entretenimiento con más de 13 shows dentro de su formato nocturno.

Como parte de esta nueva etapa, María Mezcal implementará una segmentación de horarios dirigida a distintos públicos. Durante el día ofrecerá desayunos y almuerzos en un ambiente familiar, mientras que en horario vespertino y nocturno apostará por experiencias exclusivas para mayores de edad, incluyendo espacios de “after office” y fiestas temáticas.

El grupo destacó que el concepto busca consolidarse como un destino integral de entretenimiento y gastronomía, atrayendo tanto a público nacional como a turistas internacionales interesados en experiencias modernas y diferenciadas en San Salvador.

Asimismo, la marca continuará operando su segundo concepto gastronómico, Café de María, un restaurante tipo bistró que complementa la propuesta culinaria del grupo empresarial.

Con esta reapertura, María Mezcal apuesta por fortalecer la oferta de entretenimiento nocturno en la capital salvadoreña y consolidarse como uno de los espacios de referencia para quienes buscan experiencias sociales y gastronómicas innovadoras.