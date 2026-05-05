Ballet Nacional de Kosovo llega a El Salvador para gala internacional de danza

El Ballet Nacional de Kosovo arribó a El Salvador la noche del lunes como parte de su gira internacional, en la que participará como protagonista de la Gala Internacional de Ballet El Salvador–Kosovo 2026.

Este encuentro artístico reunirá a destacadas compañías de danza en un espectáculo que busca fortalecer el intercambio cultural y unir a ambas naciones a través del arte escénico.

Las presentaciones se llevarán a cabo en el Teatro Nacional de San Salvador en las siguientes fechas: el 8 de mayo a las 7:00 p.m., el 9 de mayo a las 5:00 p.m. y el 10 de mayo a las 4:00 p.m.

Los boletos estarán disponibles en la taquilla del teatro y a través de los canales digitales habilitados por los organizadores. La llegada del elenco internacional marca el inicio de una serie de actividades culturales que posicionan a El Salvador como sede de eventos artísticos de nivel internacional.